Gestion en régie du transport collectif par la MRC de la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche

Les membres des conseils de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de la MRC Robert-Cliche ont convenu de faire la gestion des services du transport adapté et du transport collectif de leur territoire en lançant Mobilité Beauce-Nord.

Dès le 11 juillet 2019, pour l’ensemble des municipalités des deux MRC, la MRC de La Nouvelle-Beauce assumera la gestion de Mobilité Beauce-Nord. La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon continuera d’être desservie par la Société de transport de Lévis.

Retrait du mandat à Transport collectif de Beauce

Le mandat de l’organisme Transport collectif de Beauce lui sera retiré et sera dissous au cours de l’année 2019. Les MRC soutiennent que la transition sera faite sans coupure de services et que l’usager sera la priorité. La transition se fera durant la période estivale où le nombre d’usagers est moins élevé.

Objectifs de la nouvelle gouvernance

Les deux MRC voient dans cette nouvelle gouvernance un moyen de rapprocher l’administration et de développer les services. Les deux instances contribuent annuellement, avec le ministère des Transports du Québec et les usagers, au financement de ces services par des programmes d’aide financière.

Fonctionnement

La méthode de réservation d’un transport, la tarification et les contrats avec les transporteurs resteront sensiblement les mêmes. Des changements seront à prévoir et les clients et les aidants en seront informés.

Partenariat bénéfique

Par leur partenariat, les deux MRC optimiseront les ressources, et ce, en continuant d’offrir des services de transport sécuritaire qui tiennent compte des besoins des usagers et qui respectent la capacité de payer des citoyens et des municipalités.

Offres d’emploi : deux répartiteurs en transport

Afin de compléter l’équipe de Mobilité Beauce-Nord, les deux MRC souhaitent embaucher deux répartiteurs ou répartitrices en transport adapté et collectif. Tous les détails concernant l’offre d’emploi sont disponibles en ligne sur le site Web de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 13 mai 2019.