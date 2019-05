Le traditionnel Déjeuner des policiers permet d’amasser un total de 20 000 $

La 27e édition du Déjeuner des policiers a eu lieu le samedi 4 mai dernier, au restaurant La Barbaque de Sainte-Marie. L’événement a connu encore une fois un franc succès, puisqu’une somme de 20 000 $ a été recueillie pour la Maison de la famille Nouvelle-Beauce.



Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle-Beauce, de même que la dizaine d’étudiants en Techniques policières du Cégep Garneau qui étaient présents, ont servi au-delà de 700 déjeuners aux gens qui s’étaient déplacés pour la bonne cause.



« Ça a vraiment très bien été, très belle participation sincèrement de la population, mais aussi de la Sûreté du Québec au niveau du déploiement des ressources », a souligné Mme Luce Lacroix, directrice générale de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce.

L’argent amassé, lors de cette journée, servira à offrir des services pour les enfants, au niveau du Centre de pédiatrie. Mais ce montant aidera également la halte-garderie de la Maison de la famille, pour les 0-5 ans.



« Le déjeuner servait vraiment aux opérations de la Maison de la famille, au niveau des services à la jeunesse. C’est sûr que ça va donner un fier coup de main pour la suite de nos opérations », a indiqué Mme Lacroix.



Ce succès a été rendu possible grâce à tous les commanditaires qui ont collaboré à l’événement et aux généreux donateurs. Les organisateurs tiennent à dire un sincère merci à tous ceux qui les ont encouragés lors de cet événement annuel et particulièrement à M. Pascal Maheu du restaurant La Barbaque, qui a offert gracieusement ses installations.