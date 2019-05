Groupe Filgo-Sonic et ses dépanneurs Shell Super Soir aident les personnes touchées par les inondations

À la suite des inondations printanières qui sont venues durant les dernières semaines, le président-directeur général du Groupe Filgo-Sonic, M. Michel Lehoux, a décidé de venir en aide aux sinistrés de la Beauce en offrant 150 bons d’achat de 50 $ échangeables dans les dépanneurs Shell Super Soir de la région.



Ayant à cœur le bien-être de ses employés affectés par la situation et de la communauté, M. Lehoux a personnellement aidé un employé et ami à se préparer à l’inondation et à faire le ménage. De plus, les employés touchés directement par la situation ont reçu des congés additionnels payés.



Cette initiative vise à soutenir les citoyens sinistrés de la région. Le Groupe Filgo-Sonic tient à mentionner que toutes leurs pensées sont avec eux pendant cette épreuve.



Les citoyens éligibles ont jusqu’au 14 mai pour remplir le formulaire de participation à l’adresse www.filgo.ca/aide-sinistres-2019.



Conditions d’admissibilité



Pour être admissible, les citoyens doivent être résidents de Sainte-Marie, de Scott, de Vallée-Jonction, de Beauceville ou de Saint-Joseph et avoir été touché directement par les inondations.