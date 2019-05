Prix du patrimoine des Etchemins : la MRC souligne le travail des lauréats

La MRC des Etchemins a organisé une cérémonie qui a eu lieu hier, le jeudi 9 mai, afin de reconnaître ceux et celles qui préservent et mettent en valeur le patrimoine, grâce à leurs interventions.



Dans le cadre des Prix du patrimoine de la MRC des Etchemins, une quarantaine d’invités du milieu culturel et des élu.e.s de la MRC ont pris part à cet événement en soutien à la douzaine de candidatures qui étaient représentées sur place.



Ce concours, initié par le Conseil de la culture, souligne le travail de lauréats locaux pour quatre catégories distinctives, citées ici-bas. Lors du grand événement des Prix du patrimoine de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, le 15 juin prochain, ceux-ci se verront être mis à l’honneur à l’échelle régionale.



Cet événement se tiendra à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et réunira une soixantaine de lauréats, incluant les quatre gagnants des Etchemins.



Voici donc les lauréats etcheminois :



Conservation et préservation – Isabelle Tanguay

Ce prix a été remis à Mme Isabelle Tanguay pour ses interventions physiques effectuées sur un bien mobilier, situé à Sainte-Justine. La maison familiale, construite en 1865 par Joseph Chabot, a été restaurée en partie selon sa configuration d’origine. Fenêtres, finition et divisions intérieures ont ainsi été restaurées. De futurs travaux seront poursuivis. La propriétaire, Mme Tanguay, est aussi grandement impliquée au niveau de la recherche généalogique des familles souches de Sainte-Justine. Elle a reçu, en mars dernier, un certificat honorifique par la Société du patrimoine de Sainte-Justine.

Interprétation et diffusion – Équipe du Pays des Etchemins

Ce prix a été remis à l’équipe du Pays des Etchemins pour la réalisation d’une brochure de 20 pages intitulée Notre patrimoine autochtone. Qui sont Les Etchemins?. Celle-ci met en valeur l’histoire des peuples autochtones qui ont contribué à l’identité de notre territoire. Le travail de recherche et les activités, organisées dans le cadre du 150e de Lac-Etchemin et qui ont propulsé la réalisation de cette brochure, ont suscité une prise de conscience collective étonnante. L’équipe du Pays des Etchemins a démontré un certain leadership considérant la quasi-absence d’informations disponibles au sujet des autochtones etcheminois.

Porteurs de tradition – Michel Chouinard, Makwaniwi

Ce prix a été remis à Michel Chouinard, de Makwaniwi, pour sa transmission de l’enseignement reçu de ses ancêtres et des aînés de la nation abénakise, crie et micmaque. Celui-ci se consacre aux traditions autochtones par l’organisation d’activités spirituelles, la pratique de l’herboristerie et des consultations individuelles. Il confectionne avec sa conjointe des tambours amérindiens en respectant la technique et les matériaux traditionnels. Ces connaissances, qui sont souvent transmises exclusivement de façon orale, dépendent des porteurs de tradition pour assurer leur passage de génération en génération.

Préservation et mise en valeur du paysage – Association écologique des Etchemins

Ce prix a été remis à l’Association écologique des Etchemins pour la création des Rallyes nature dans les sentiers pédestres du lac Caribou. Cette activité, qui a pour but de mettre en valeur le paysage, la faune et la flore entourant le lac Caribou, situé à Lac-Etchemin, est proposée en mode autoguidée via l’utilisation d’une brochure incluant les étapes du rallye. Celui-ci a été préparé à l’intention des randonneurs qui souhaitent apprendre de façon ludique au sujet des écosystèmes présents sur ce territoire.