330 étudiants explorent différentes professions lors d'une journée-carrière

Plus de 330 élèves de 3e et 4e secondaire, ainsi que les élèves du groupe Aventurier de 2e secondaire de l’école secondaire Veilleux ont participé à une journée carrière organisée par la conseillère d’orientation Sophie Audet, le 1er mai dernier.

Lors de cette journée, les élèves ont eu l’opportunité de rencontrer des professionnels de différents secteurs, tels que la santé, la relation d’aide, la construction, les arts, le génie, l’agriculture, l’alimentation, etc. Les élèves ont pu prendre part à quatre ateliers de leur choix, d’une durée de 30 minutes. Lors de ceux-ci, les travailleurs expliquaient en quoi consiste leur travail au quotidien. Ils utilisaient du matériel concret et des supports visuels, afin de permettre aux élèves de mieux comprendre la nature de leur travail.

Près d’une trentaine de travailleurs bénévoles ont partagé leur passion pour leur carrière ainsi que leur propre cheminement scolaire et professionnel depuis le secondaire. Plusieurs ont profité de l’occasion pour effectuer des liens entre les apprentissages académiques et leurs applications concrètes sur le marché du travail.

À la suite de l’évaluation de la journée-carrière, la majorité des élèves ont considéré que cette activité avait été utile ou très utile dans le cadre de leur choix de carrière. De plus, cette journée leur a permis de connaître et d’explorer des professions, de poser des questions à des travailleurs, de savoir ce que font concrètement les travailleurs au quotidien et de valider leur intérêt envers certaines professions.