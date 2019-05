Un don de 6 055$ des employés de Canam pour la santé des aînés

Les employé(e)s de Canam de St-Gédéon et de Saint-Georges ont fait un don de 6 055 $ aux Centres de jour de la Fondation Santé Beauce-Etchemin pour appuyer le projet « Ouvrir une porte, se bercer... compliqué ou pas ? ».

Projet

Cette somme permettra d’acheter des chaises autobloquantes qui sont adaptées et sécuritaires pour les personnes ayant moins d’équilibre et d’agilité à s’asseoir et à se lever. Elles favorisent l’accès et les échanges au grand air.

Les Centres de jour

Les Centres de jour dont les services sont dispensés à Beauceville, la Guadeloupe et Saint-Georges favorisent l’autonomie des personnes qui les fréquentent à raison d’une journée par semaine. Ils permettent de maintenir les soins, de donner aussi du répit aux proches aidants. Les services sont offerts aux aînés résidant dans les Centres d’hébergement de Beauceville, Richard-Busque et du Séminaire.