Campagne de financement pour aider Samuel Bruneau : l'objectif est atteint!

La Fondation Adapte-Toit est heureuse d’annoncer que la campagne de Samuel Bruneau, ce jeune Beauceron de 18 ans devenu tétraplégique à l’âge de 15 ans, a atteint son objectif.



La campagne, qui a commencé le 12 décembre dernier, avait pour but d’amasser 22 000 $, soit la somme pour adapter la salle de bain du domicile de son père. Et cette campagne a connu un dénouement digne de la solidarité des gens de la Beauce, grâce entre autres à M. André Poulin, de Construction André Poulin et fils, qui a confirmé son engagement à effectuer les travaux de la salle de bain.



Un projet qui permet de donner au suivant



Le 10 mai, l’entrepreneur en construction de Saint-Georges a rencontré en toute simplicité Samuel Bruneau, son père ainsi que les représentants de la fondation afin de leur annoncer son projet.



Pour effectuer les travaux, M. Poulin aura l’aide et la collaboration d’une grande équipe d’entrepreneurs bénévoles.



Solidarité beauceronne

Ayant sollicité 10 entrepreneurs de corps de métiers différents dans les dernières semaines, l’entrepreneur en construction pourra réaliser avec eux le projet de salle de bain chez le père de Samuel. Le tout débutera au retour des vacances estivales de la construction, soit au début du mois d’août 2019.



La somme amassée depuis le début de la campagne, soit un montant de 7219 $, servira à payer les aspects du projet que l’équipe de M. Poulin ne pourra pas réaliser bénévolement.



Une fondation qui favorise l’autonomie et la vie active



La Fondation Adapte-Toit, active depuis maintenant plus de trois ans, aide les victimes d’une lésion de la moelle épinière dans l’aménagement accessible et adapté de leur environnement et leur facilite l’accès à des services d'aide à domicile.



« Je tiens à remercier sincèrement tous les gens de la Beauce qui ont donné pour la réalisation de ce projet, à reconnaître le soutien indéfectible de la direction de la polyvalente de Saint-Georges-de-Beauce et de ses élèves, ainsi que l’appui des médias dans cette démarche », a déclaré Julien Racicot, directeur et fondateur de la Fondation Adapte-Toit.

Il a tenu également à souligner l’initiative et le grand humanisme de M. Poulin et de son équipe de bénévoles.