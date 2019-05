Parents d'Anges Beauce-Etchemins a amassé 250$ au brunch

L’organisme Parents d’anges Beauce-Etchemins a tenu un brunch-bénéfice le samedi 11 mai au Dooly’s de Saint-Georges pour souligner la Fête des mères.

Une quarantaine de personnes se sont présentées pour se retrouver en famille et entre amis autour d’un déjeuner. L’évènement a permis d’amasser plus de 250 $ de dons.

L’organisme sera présent à l’Expo famille et Cie au Centre sportif Lacroix Dutil le vendredi et samedi 17 et 18 mai prochains. D’ailleurs des bougies seront en vente pour les aider à poursuivre leur mission auprès des personnes touchées par un deuil périnatal .