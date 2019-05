Des tuques pour apporter du réconfort en oncologie

Cette semaine, au département d’oncologie à l’Hôpital de Saint-Georges, les infirmières cliniciennes Nathalie Lafontaine et Geneviève Goulet, ont reçu la visite de 12 des 17 « Tricoteuses de cœur » qui ont donné une quarantaine de tuques.

Ces tuques proviennent du premier « Tricot-Don » des tricoteuses. Cette initiative de Natahlie Poulin de Créations l’artis-Anna a été réalisée avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Métro Laval Veilleux et Fondations M.Jacques. Tout cela a été possible grâce au soutien de la présidente de l’organisme, Manon Veilleux qui a assumé l’achat de la laine.

« Voilà notre façon d’accompagner tout simplement ces gens qui luttent contre le cancer, d’apporter un peu de confort et de réconfort. À même les mailles de ces tuques et nos pensées pour ces patients, glisse la tendresse et beaucoup d’amour », a dit la responsable de l’événement, Nathalie Poulin.