L’Expo Famille et Cie : un événement incontournable pour toute la famille

L’Expo Famille et Cie tenait sa 3e édition cette fin de semaine, les 17 et 18 mai. L’événement se déroulait au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, et parents et futurs parents étaient conviés à y prendre part.

À chaque année, l’événement se veut un regroupement de toutes les ressources familiales de la région en un seul et unique endroit.

Un événement incontournable

Les organisateurs sont très satisfaits du déroulement de cette fin de semaine familiale, et selon eux, les visiteurs sont heureux de pouvoir échanger avec les différents exposants. Le fait de retrouver les ressources au même endroit en fait un événement incontournable.

« Ici, on a toute cette concentration d’experts dans des domaines qui sont tous reliés à la famille. De centraliser tout ce monde-là en un même endroit, ça simplifie la tâche du parent pour aller chercher les informations dont il a besoin », a mentionné Sandra Fortin, membre de l'organisation Les Complices, qui était en charge de l'événement.

Au total, 45 exposants étaient sur place afin de répondre aux questions éventuelles des familles. Certains en étaient à leur première présence, comme l’ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins et Orthèse & prothèse de Beauce, alors que d’autres exposants sont des habitués de l’événement, comme l’organisme Alphare et Parent Plus.

De tout pour toute la famille

En plus des produits et services que les familles avaient la chance de découvrir, l’Expo Famille et Cie offrait un programme varié.

Espace Notre-Dame, le partenaire majeur de l’événement, proposait de nombreux ateliers pour les enfants, une présentation sur la santé bucco-dentaire en plus d’offrir un service de restauration froide sur place.

Plusieurs autres sections avaient aussi été aménagées, comme un espace conférence, aménagé par l’organisme Vers l’Avant 0-5 ans, et un espace garderie, ce qui laissait la chance aux parents d’assister aux conférences offertes et d’échanger avec les experts. Celui-ci était offert par l’organisme Les Nounous de Bibi.



Et bien sûr, les plus jeunes y avaient aussi leur place, puisque les enfants de tous âges étaient les visiteurs VIP de l’événement. Différentes surprises leur ont été offertes par les exposants et les commanditaires, alors qu’un espace divertissement a été spécialement pensé pour eux, installé par le Centre DIXtraction.

Les enfants pouvaient donc profiter d’arcades, de jeux gonflables et d’habiletés et autres animations ou sections pour les amuser et les faire bouger.

« Les parents viennent avec les enfants, et ça c’est ce qu’on voulait en fait. On voulait que les enfants se sentent aussi à leur place ici, que tout le monde y trouve son compte », a ajouté Mme Fortin.

Présence de Samuel Poulin

Pour l’occasion, l’Expo Famille et Cie a accueilli le député Samuel Poulin, qui était heureux de faire acte de présence pour cet événement professionnel qui rassemble les familles.

Le député a également salué l’esprit entrepreneurial de l’équipe en charge de l’événement, Les Complices, composée de Sandra Fortin et d’Audrey Samson.

« Vous êtes un modèle d’entrepreneuriat, vous êtes jeunes, dynamiques, dévoués, vous avez de l’imagination. Vous repoussez les limites et c’est ce que ça prend. Pour moi, c’est important d’être là et de vous supporter », a exprimé M. Poulin.

L'Expo Famille et Cie, qui a accueilli 1000 visiteurs cette année, reviendra pour une quatrième édition l’an prochain.