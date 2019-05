11e édition du souper-bénéfice du Bercail : 32 554$ ont été récoltés

Le Bercail et sa Fondation tenaient la 11e édition du souper-bénéfice au homard le 17 mai dernier au Club de Golf de Saint-Georges.

Plus de 280 personnes étaient présentes et un montant de 32 554 $ a été récolté pour soutenir la clientèle.

Pierre Lacombe, le président du Bercail, a souligné l’extraordinaire travail de Mme Peggy Duquet, présidente d’honneur, femme de cœur, et femme d’affaires ayant démontré un grand dévouement et qui s’est grandement impliquée pour la cause.

De nombreuses personnalités politiques dont les députés Maxime Bernier de Beauce, Samuel Poulin de Beauce-Sud et Luc Provençal de Beauce-Nord et des représentants municipaux ont participé à l’évènement.

Les commanditaires de l’évènement : BGP Honda, Métal Duquet, Garaga, Nous.Tv, Industries P.F., Fleuriart, Les Pères Natures, Samuel Poulin député de Beauce-Sud, Bid Group, Steamatic et Duvalex.