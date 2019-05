Installation de panneaux directionnels sur la piste cyclable à St-Georges

La Ville de Saint-Georges va installer 7 panneaux directionnels en bordure de la piste cyclable pour faciliter les déplacements des utilisateurs. Ces panneaux permettront de diriger les cyclistes et les marcheurs. Les distances à parcourir seront inscrites. Ils y retrouveront également les services et les particularités des lieux. Des informations qui concernent les parcs, les points de vue et les infrastructures touristiques de la ville seront indiquées.

Les informations

Les distances qui séparent le cycliste ou le marcheur des différents lieux les aideront à choisir ce qu’ils désirent visiter. On retrouvera des informations pertinentes sur la destination notamment si le site est desservi par un stationnement, des services publics tels que salle de bain, aires de jeux, services de restauration, piscine et points de vue qui permettront aux photographes de prendre les meilleures images.

Des autres informations que l’on pourra retrouver selon le lieu, mentionnons les œuvres de Beauce Art, le Musée des lilas, le parc canin, le jeu d’eau, le skatepark, la passerelle de l’Alliance, un abri, etc.

Les panneaux seront installés en bordure de la piste cyclable aux endroits suivants :

1) Espace Redmond (près de la passerelle de la Seigneurie);

2) Près de la passerelle Manac (secteur ouest);

3) Près de la passerelle Canam / Boa-Franc (secteur ouest);

4) À la hauteur des Vestiges du moulin (près du pont qui enjambe la rivière Pozer sur le boulevard Dionne);

5) Parc des Sept Chutes (à proximité du pavillon Alfred-Leblond);

6) Passerelle de l’Alliance (7e chute);

7) À la hauteur de l’intersection de la route 271 vers St-Benoît-Lâbre (route des 40 arpents).

Les étudiants en Technique de tourisme du Collège Mérici ont participé à l’élaboration du projet. Ils ont contribué à divers niveaux, dont l’identification des lieux propices à l’installation des panneaux ainsi que les pictogrammes à utiliser pour informer les utilisateurs.