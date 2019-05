Près de 100 golfeurs prennent part au Tournoi de golf annuel des Condors

Le Tournoi de golf annuel des Condors football se déroulait le samedi 18 mai au Club de golf de Beauceville. L’événement a réuni pour l’occasion une centaine de golfeurs.

« C’était une formule simultanée. Ça permettait aux gens de pouvoir socialiser avant et après aussi », a d’abord indiqué M. Philippe Blouin, responsable de l’événement.

En plus du tournoi, le programme de cette journée proposait des concours d’habiletés sur le terrain, dont celui de la plus longue distance. Le trou d’un coup de 3 000 $ était par ailleurs une gracieuseté d’Ameublements Tanguay. Le tout se concluait par un souper. Il y avait également le tirage de prix de présence et des différents concours d’habiletés qui ont eu lieu durant la journée.

C’est Steve Morency, fondateur du Groupe Yuzu, qui était l’invité d’honneur de cette édition. Ancien étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, M. Morency a évolué pendant trois saisons pour les Condors football comme porteur de ballon, de 1995 à 1997.

Équipe gagnante du tournoi

Cette année, l’équipe gagnante qui a mérité les honneurs est composée de Nicolas Rodrigue, Daniel Rodrigue, Michel Jacques et Guillaume Blouin de Saint-Georges.

Daniel Rodrigue et Michel Jacques sont deux anciens entraîneurs des Condors, alors que Nicolas Rodrigue, fils de Daniel Rodrigue, est l’entraîneur de l’équipe de basketball.

Un événement qui connaît du succès

Les profits qui ont été amassés lors de cet événement étaient entièrement remis à la Fondation des Condors. Un montant d’un peu plus de 5000 $ a ainsi été recueilli. Les profits serviront entre autres à l’achat et à l’entretien d’équipements médicaux, de matériel spécialisé en football et de matériel d’entraînement.



« On est vraiment très satisfaits. Il y en a que ça fait trois ans qu’ils viennent et à toutes les fois, le monde dit que ça a vraiment été un succès. Il y en a que ça fait 20 ans, 30 ans qui se sont pas vus. C’est des belles retrouvailles pour eux. Le monde a été très satisfait de la tenue de l’événement », a également mentionné M. Blouin.

Fondé initialement par M. Ben Gravel dans les années 80, l’événement a pris une pause pour revenir en force il y a trois ans. Le tournoi annuel sera de retour l’an prochain.