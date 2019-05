Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches se démarquent dans les concours scientifiques

Cette session-ci, des étudiants du programme préuniversitaire de Sciences de la nature du Cégep Beauce-Appalaches se sont démarqués dans les disciplines de mathématiques, chimie et physique.

Mathématiques

Cette année, 14 étudiants du CBA ont participé à deux concours mathématiques, dont le American Mathematics Competitions (AMC), un concours international d'une durée de 75 minutes qui porte sur des questions de résolution de problèmes de trigonométrie, d’algèbre et de géométrie avancée. Les étudiants ont aussi participé au concours de l’Association Mathématique du Québec (AMQ), qui se distingue par la qualité et la difficulté de ses examens. Ce concours vise à dénicher les meilleurs jeunes talents en mathématiques du Québec et à les encourager à cultiver leur intérêt dans ce domaine.

Laurence Vachon, étudiante de deuxième année en Sciences de la nature, a obtenu le meilleur résultat parmi les participants du Cégep Beauce-Appalaches dans chacun de ces concours. Elle a obtenu le 16e rang à l'échelon provincial pour le concours de l'AMQ en plus de remporter un prix de 100 $.

Physique

Laurence Vachon s’est également très bien classée à l’examen de l’Association canadienne des physiciens et des physiciennes, alors qu’elle a pris la 7e position sur 124 participants québécois en plus d’obtenir le 39e classement au Canada. Cet examen repose sur un programme reconnu internationalement et touche à la mécanique, l’optique et l’électricité, ainsi que le magnétisme et la thermodynamique élémentaire. Michel Drouin, étudiant en Sciences de la nature au Campus de Sainte-Marie s’est également très bien débrouillé alors qu’il s’est classé au 28e rang québécois.

Chimie

De son côté, l’étudiant de première année, Marc-Olivier Quirion, a mérité la deuxième place au Concours canadien de la chimie, une compétition scientifique organisée par l’Institut de chimie du Canada.

Ces concours sont réalisés sur une base volontaire et les étudiants sont accompagnés par leurs enseignants qui les guident à travers tout le processus. Les enseignants Pierre Bourque (mathématiques), Abdelhamid Amghar (physique) et Sarah Bisson (chimie) encadrent les participants du Cégep Beauce-Appalaches.