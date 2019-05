Les ventes de garage : une manière économique de désencombrer son sous-sol

C’est la fin de semaine idéale pour dénicher des aubaines sur le territoire de Saint-Georges et Saint-Prosper, puisque c’est la fin de semaine annuelle des ventes de garage.

Beaucoup ont choisi de désencombrer leurs armoires, sous-sols, greniers et cabanon pour donner une deuxième vie à des biens qui ne servent plus. La ville de Saint-Georges autorise les citoyens à procéder à des ventes de garage sans avoir à demander de permis au service de l’urbanisme. Deux pancartes par vente de garage peuvent être installées depuis hier, mais elles devront être retirées au plus tard dimanche.

Les brocanteurs d’un jour ont plusieurs théories sur ce qui se vend le mieux : pour certains ce sont les outils et les antiquités, pour d’autres ce sont les articles de sport et les jouets pour enfant. Chose certaine, il faut commencer tôt le matin, car il semblerait que les chasseurs d’aubaine sont matinaux.

L’ampleur des ventes de débarras varie grandement d’un endroit à l’autre. Sur la 10e avenue, dans le secteur est de la ville, des bénévoles du Club Inner Wheel ont une grande quantité d’objets et de vêtements à vendre. Il est à noter que tous les fonds recueillis seront remis à l’organisme et profiteront aux enfants dans le besoin.

La fin de semaine des 8 et 9 juin, ce sera au tour des municipalités de Saint-Benoît, La Guadeloupe, Saint-Gédéon, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Zacharie, Saint-Honoré et Saint-Éphrem, de permettre aux citoyens de tenir des ventes de garage sans permis.

Pour ce qui est de Saint-Philibert, les résidents pourront vendre leurs articles au camping la Luciole, les 1er et 2 juin.