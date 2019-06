Plus de 1200 voitures sont venues au Méga Meet St-Georges 2019

Hier soir, le stationnement du Walmart de Saint-Georges s’est retrouvé occupé par des milliers de voitures pour le Méga Meet St-Georges. Cet évènement très populaire auprès des amateurs de voitures est organisé par Jean-Philippe Poulin et le club Meet St-Georges.

Des voitures qui provenaient d’un peu partout au Québec arrivaient en convois et déjà vers 18h10, il était difficile de trouver une place. Les curieux pouvaient admirer des bolides de tous les types, marques, styles et générations. L’an dernier, 1200 véhicules et plus de 4000 personnes étaient venus participer. L’organisateur considère que ce serait le plus grand rassemblement de voitures en Beauce.

« L’événement s’est très bien déroulé. Difficile de faire un décompte, mais d’après moi ça été notre plus grosse édition. Plus de 1200 voitures assurées! À l’heure du commencement officiel du Meetà 18h, la cour du Walmart était pratiquement déjà a sa pleine capacité. L’événement a été très apprécié de tous, et qu’est-ce qui est vraiment le fun c’est que nous rassemblons vraiment tout le monde. Les jeunes, plus vieux, les petites familles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. » Jean-Philippe Poulin, organisateur

Diversité de génération

Certains véhicules ressortaient du lot que ce soit par leur couleur, leur modèle ou leur génération. D’ailleurs nous avons rencontré Ronald Goulet de Saint-Georges et Jeannot Quirion de St-Prosper qui avaient à travers les modèles récents des voitures beaucoup plus anciennes. M. Goulet présentait fièrement sa Cadillac Série 62, 1964.

« La voiture a été repeinte une fois, mais toute la balance est de condition d’origine. Elle va très bien sur la route elle n’a jamais roulé l’hiver. Elle vient du Québec. Je suis très chanceux d’avoir trouvé une voiture au Québec en aussi bonne condition. »

C’est sa douzième Cadillac depuis l’âge de 28 ans. Jeannot Quirion exposait sa Lincoln Continental 1977.

« Ça fait quatre ans que j’ai celle-là, mais j’ai un Buick 1979 aussi que j’ai depuis vingt ans. C’est un modèle qui est rendu rare tout est original, la peinture est originale. Le moteur n’a aucun morceau qui a été changé. Les pièces sont originales de 1977. Ça vaut entre 15 000$ et 20 000 $. »

Amoureux des voitures

Malgré la grande diversité de modèle de voiture, une chose rassemblait les participants, la passion. Ils sont prêts à mettre beaucoup de temps et d’argent pour conduire la voiture de leur rêve.