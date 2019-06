La 103e revue annuelle du Corps de Cadets 619 s’est déroulée le mercredi 29 mai dernier au manège militaire de Beauceville, sous la présidence d’honneur du Lieutenant- Colonel Isabelle Morin CD, Commandant désigné de l’équipe d’intervention en cas de catastrophe, Quartier général de la 1re Division du Canada.

Lors de cette cérémonie, 40 cadets et cadettes âgés de 12 à 18 ans ont fait des démonstrations du programme de formation et d’activités des cadets du Canada qu’ils ont suivies durant l’année. Des prix et des bourses ont été remis à différents cadets. Le cadet adjudant, Gabriel Poulin s’est vu décerné a plus haute récompense la médaille Strathcona.

Le Programme des cadets du Canada regroupe plus de 55 000 jeunes au Canada, dont près de 14 000, au Québec.