La Notredamoise Lorraine Giroux reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur

La Notredamoise Lorraine Giroux a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, le 27 avril dernier, lors d’une cérémonie officielle se déroulant au Centre des congrès de Thetford.

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins avait déposé sa candidature à l’hiver afin de souligner la contribution exceptionnelle de Mme Giroux à la vie sociale et communautaire de sa municipalité.

Une femme impliquée dans la cause des aînés

Mme Giroux est reconnue dans son milieu comme une femme dévouée et impliquée dans la cause des aînés.

Elle travaille sans relâche à organiser, coordonner et animer des activités afin de permettre à ses pairs de socialiser et de conserver leurs acquis intellectuels et moteurs. Elle s’implique également énormément dans la vie paroissienne, notamment en co-organisant la Fête des jubilaires, célébration qui souligne la longévité et la fidélité des couples.

Cette femme au grand cœur est un exemple de bonté et d’investissement, et la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins est très fière que son travail ait été reconnu par les plus hautes instances gouvernementales.