Des élèves de l'école Harmonie de Saint-Georges découvrent le rabaska

Jeudi dernier, le 30 mai, en avant-midi, le Drakkar de Beauce a fait découvrir le rabaska aux élèves de l'école Harmonie de Saint-Georges, secteur Saint-Jean-de-la-Lande.

Le Drakkar s'est retrouvé sur la rivière Chaudière avec pas moins de quatre bateaux remplis d'élèves souriants.

En plus de découvrir le rabaska, les élèves étaient très heureux de bouger en pleine nature. Le Drakkar est très fier de son implication dans la communauté. L'équipe tient à remercier l'école Harmonie pour ce beau moment et remercie également ses commanditaires de rendre tout cela possible.