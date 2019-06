Mise en garde du MAPAQ quant à un pesto de fleur d'ail

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration l'entreprise Ferme Gérard et Sylvain Dutil, située au 756, 5e Rang Ouest, à Saint-Nérée-de-Bellechasse, avise la population de ne pas consommer le produit vendu par cette entreprise qui est indiqué dans le tableau suivant, car il n'a pas été préparé et conditionné de façon à en assurer l'innocuité.

Produit Format Lot visé « PESTO FLEURS D'AIL » 250 ml Unités vendues jusqu'au 12 juin 2019



Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde était offert à la vente jusqu'au 12 juin 2019 inclusivement, et ce, au Marché Pinel, situé au 200, chemin Métivier, à Saint-Damien-de-Buckland et à la Fromagerie Victoria, établie au 100, rue Bouvier, à Québec. Il était conditionné dans des pots de verre et vendu réfrigéré. L'étiquette du produit comporte, outre sa dénomination propre, la mention « LA GÉRIMUSE ».

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de publier cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont une unité de ce produit en leur possession sont donc avisées de ne pas la consommer. Elles doivent soit la retourner à l'établissement où elles l'ont achetée ou encore la jeter.

Même si le produit ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, le consommer peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.