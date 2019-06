Plusieurs récipiendaires lors du cérémonial 2019 du corps de cadets 2625 de Saint-Georges

Lors du cérémonial 2019 du corps de cadets 2625 de Saint-Georges, qui se tenait le samedi 25 mai dernier, plusieurs cadets ont obtenu des mentions.

L’adjudant-chef Jason Lebel a ainsi reçu la médaille Strathcona.

Le corps de cadets tiennent également à féliciter les autres récipiendaires : les adjudants David Fortin, Frédéric Laplante et Mary Boucher, le sergent Anthony Côté, le caporal-chef Justin Veilleux et Angélique Brière, le caporal Laura Fortin, Samuel Loubier et Jérémy Poulin et Samara Roy.

Parents, amis, ainsi que plusieurs invités ont également été témoins de cette belle parade.

Le corps de cadets 2625 tient à remercier Claude Morin, maire de Saint-Georges, M. Bruno Turcotte, qui représentait la filiale 249 de la Légion royale canadienne, et Mme Annie Fortin du Club Lions entre autres, qui agissait à titre de présidente d’honneur. Le corps de cadets remercie aussi le personnel cadre du CC2625, les officiers et les instructeurs civils et plus particulièrement le capitaine Jessica Simoneau pour son dévouement.

Pour ceux qui désirent avoir des renseignements sur le corps de cadets 2625 de Saint-Georges, visitez la page Facebook.