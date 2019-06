Des jardins communautaires pour la population de Saint-Benoît-Labre

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a récemment aménagé des jardins communautaires au Parc du centenaire. Plus d’une dizaine de personnes ont loué des potagers pour la saison 2019.

Le 8 juin dernier se déroulait la première corvée lors de laquelle les participants ont divisé le jardin en parcelles de culture. À ce jour, l’ensemble des jardiniers ont planté légumes et fines herbes dans l’espace qui leur était réservé.

Une large portion du jardin est également dédiée à des fins éducatives et récréatives. En effet, les enfants du camp de jour entretiendront leur propre parcelle afin de cultiver des légumes qu’ils revendront en fin d’été afin de financer leur fête de fin de camp. Ceux-ci pourront également se servir des légumes entretenus par un petit collectif de jardinier afin d’y cultiver des légumes pour la communauté.

Ce projet permettra aux enfants de comprendre le processus de croissance d’une plante, de se responsabiliser à l’égard d’un projet et de s’initier à l’entrepreneurship pour la tenue de leur kiosque.

Enfin, la section inutilisée du jardin sera utilisée afin de planter de nombreux plants de potirons et citrouilles. Celles-ci pourront être décorées par les enfants à l’Halloween prochain et exposées à l’extérieur de l’hôtel de ville.

Cultiver fruits et légumes tout en socialisant

Par ce projet, la municipalité désire permettre aux résidents de cultiver des fruits et légumes de qualité supérieure à faible coût, et d’adopter des saines habitudes de vie. Ce concept vise également à offrir des occasions de socialisation et d’acquisition de connaissances et de compétences en jardinage, cuisine, santé, nutrition, etc.

Par cette initiative, la Municipalité et le comité fondateur des jardins communautaires espèrent contribuer à la sensibilisation et à l’éducation de la population en matière d’environnement et de responsabilité sociale. La MRC, via le fonds de développement des territoires, ainsi que la Régie intermunicipale de déchets ont participé financièrement à la réussite de ce projet.

Pour plus de détails, les gens sont invités à contacter Marie-Soleil Gilbert au 418 228-9250 poste 107.