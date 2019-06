L’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite réalise le Défi têtes rasées Leucan et amasse 20 000 $

Le Défi têtes rasées Leucan auquel participait l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite se tenait le vendredi 14 juin dernier. Et pour l’occasion, l’événement a permis de recueillir au total 20 000 $.

Au départ, l’objectif initial était d’amasser 1000 $, le montant recueilli a ainsi dépassé largement les attentes.

« Ça a commencé en janvier et il était de 1000 $, mais il s’est atteint en deux semaines. Après ça, on l’a toujours changé : on a mis 5000, après ça, on a mis 10 000 », a d’abord mentionné Caroline Sylvain, enseignante à l’Étincelle.

Sur place, des organisations comme le Cercle des fermières et la Démolition Fest de Sainte-Marguerite ont contribué à la cause en remettant des dons respectifs de 100 $ et de 5000 $. Mélanie Gilbert, attachée de presse du député de Beauce-Nord Luc Provençal, a permis d’arrondir le montant à 20 000 $ au final.

Des gens motivés à s’impliquer

Selon l’enseignante, les gens étaient d’ailleurs motivés à s’impliquer dans l’événement. Eva Fecteau, une élève de 6 ans de l’école, a combattu un cancer. C’est ce qui a entre autres incité les participants à prendre part au défi.

« On essaie toujours de trouver des beaux gestes à faire. On voulait miser sur la générosité, tous les enfants sont sensibilisés à ce que la petite Eva a eu, c’est pour ça qu’on a pensé à ça », a-t-elle précisé.

Le Défi têtes rasées de l’Étincelle de Sainte-Marguerite a par ailleurs été l’initiative de Caroline Sylvain et de Jean-Philippe Lehouillier, enseignant d’Eva.

« Jean-Philippe m’a aidé là-dedans, parce qu’il a été comme un peu notre tête d’affiche, c’était le seul prof qui se faisait vraiment rasé », a ajouté Mme Sylvain.

Émilie Têtu, représentante pour Leucan, était également présente lors de cet événement.

Le Défi têtes rasées se déroulait sous le thème L’Étincelle de Sainte-Marguerite se décoiffe pour Leucan. Des élèves avaient participé pour trouver le nom de l’événement, et c’est Zachary Duhamel, un élève de 6e année, qui est à l’origine de celui-ci.

En tout, ce sont 25 participants qui ont réalisé le défi lors de cette journée.