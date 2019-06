Fermeture temporaire de la Maison des jeunes de Saint-Honoré pour la période estivale 2019

La Maison des jeunes de Saint-Honoré procédera prochainement à une fermeture temporaire, en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, et ce, en date du 27 juin prochain.

Cette année, l’organisme a été durement touché au niveau du roulement de personnel. Un manque de ressources humaines a été constaté dans plusieurs domaines, c’est également le cas pour les organismes communautaires. L’organisme est d’ailleurs toujours à la recherche d’employés pour combler deux postes d’animateurs et continue ses démarches de recrutement de façon active.

La Maison des jeunes demeure optimiste en vue d’une réouverture pour le mois de septembre-octobre, ce qui coïncidera avec le déménagement de la Maison des jeunes dans le nouveau local situé dans l’aréna. La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley est actuellement en train d’aménager un local.

Les jeunes peuvent s’inscrire à toutes les activités telles que le programme d’été Ados en cavale, qui débutera le 26 juin prochain (il reste encore quelques places), le voyage d’été, ainsi que toutes les autres sorties qui sont organisées dans les deux autres MDJ qui sont situées à Saint-Georges et à Saint-Martin.

Toutes personnes ayant une formation dans le domaine de l’intervention sociale (t.e.s, t.t.s, t.i.d, etc.) terminée ou en voie de l’être et désirant faire partie d’une équipe dynamique peuvent envoyer leur curriculum vitae à l’adresse mdjsglobetrotter.net.

À propos de la Maison des jeunes Beauce-Sartigan

La Maison des jeunes Beauce-Sartigan est un organisme à but non lucratif qui œuvre auprès des adolescents depuis 1990. Elle possède trois points de service, soit à Saint-Georges, à Saint-Martin et à Saint-Honoré.

La MDJ est un lieu de rencontre animé pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Les jeunes qui la fréquentent le font de façon volontaire, dans l’attente d’une saine relation avec des adultes significatifs de leur milieu.

Le but de la MDJ consiste à faire en sorte que les jeunes enrichissent leurs temps libres, à stimuler leur désir de grandir et de se prendre en main, à contribuer à ce qu’ils deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables. L’organisme travaille en prévention et en promotion de la santé.