La saison des fraises sera retardée d’une semaine en Chaudière-Appalaches

Malgré un retard d’environ une semaine par rapport à l’an dernier, les fraises seront délicieuses et abondantes encore cette année.

Le lancement officiel de la saison des petits fruits en Chaudière-Appalaches s’est déroulé jeudi Aux Fruits de la Colline de Sainte-Marie. Christian Lacroix, agronome à la Direction régionale de Chaudière-Appalaches du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, a dressé le portrait de la situation du fruit le plus connu et le plus cueilli dans la région.

L’hiver a été idéal pour offrir une belle récolte cet été. En effet, le couvert de neige a été bien présent de novembre à avril dernier, ce qui a permis de protéger les plants du froid hivernal. Le début de saison frais et pluvieux a retardé la floraison des plants, une situation qui a ses avantages, puisque les fleurs sont apparues après les principaux épisodes de gel au sol destructeurs du printemps. Les plants sont beaux et les fruits sont gros.

Les signes tendent donc tous à démontrer que la saison des « fraîches » sera excellente. Les fraises de la région sont disponibles sur les tablettes depuis quelques jours et les producteurs devraient ouvrir leurs champs à l’autocueillette dès le début de juillet jusqu’à la fin du mois.

Une récolte normale pour la framboise

La framboise, généralement prête deux semaines après les fraises, a été moins retardée par le printemps tardif. Les deux petits fruits devraient donc se croiser plus longtemps cette année, avec un début de saison prévu pour la framboise tout juste passé la mi-juillet. Quant à la récolte, elle sera dans la normale. La neige abondante de l’hiver dernier a causé quelques bris de tiges, mais ce n’est pas alarmant. Une vingtaine d’entreprises offrent encore la chance d’en cueillir. Les variétés d’été vont produire jusqu’au début du mois d’août.

Un nouveau fruit dans la région

La camerise est un membre récent du club des petits fruits cultivés dans la région. Sa récolte se fait pratiquement en même temps que celle des fraises. Les curieux et les amateurs de découvertes pourront en trouver chez quelques producteurs de la région. Les variétés à gros fruits telles Aurora, Gem et autres devraient ravir plusieurs palais.

La majorité des producteurs de petits fruits ouvrent leurs portes à l’autocueillette.