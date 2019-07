Fête du Canada : ouvert ou fermé?

Ouvert ou fermé? Ce lundi, fête du Canada, voici les commerces et services qui seront fermés ou ouverts, lors de cette journée.

Les commerces de détail de biens (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) seront fermés au public, le lundi 1er juillet.

Fermés

Les établissements commerciaux, excepté les établissements d’alimentation et les pharmacies, seront donc fermés durant cette journée.

Il en va de même pour les banques, les caisses, les bibliothèques et les bureaux de Postes Canada. Les points de services fédéraux et provinciaux seront également fermés.

Peuvent ouvrir

Les établissements d’alimentation de grande surface (plus de 375 m2 de surface de vente), de petite surface (375 m2 ou moins de surface de vente), de même que les succursales de la SAQ peuvent ouvrir, selon les restriction suivantes :

sans restriction entre 8 h et 21 h;

avec restriction d'au plus quatre personnes : de 0 h à 8 h et de 21 h à 24 h.

Les pharmacies aussi peuvent ouvrir sans restriction, entre 8 h et 21 h ou avec restriction d’au plus 4 personnes de 0 h à 8 h et de 21 h à 24 h pour assurer le fonctionnement de la partie commerciale de la pharmacie (excluant les professionnels régis par la Loi sur la pharmacie et les personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments).

Exemption légale particulière

Certains commerces bénéficient également d’une exemption légale particulière, comme les dépanneurs, les librairies, les restaurants, les station d’essence, ainsi que les établissements culturels et sportifs.

Informez-vous avant de vous rendre à l’un de ces endroits en appelant.

Source : Ministère de l'Économie et de l'innovation du Québec