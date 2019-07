Deux cadettes de Ste-Marie ont obtenu de nouveaux postes

Deux cadettes du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie ont obtenu de nouveaux postes. Il s’agit de Rachel Laflamme et Raphaëlle Sylvain.

Après quelques jours de formation et d’évaluation, la cadette Rachel Laflamme a obtenu le poste de sergent-major du cours élémentaire au Centre d'entraînement musical des cadets du Mont St-Sacrement pour l’été 2019. Elle veillera au bien-être des cadets et des instructeurs à sa charge afin que tous et toutes puissent passer un bel été.

À quelques kilomètres de là, la cadette Raphaëlle Sylvain a aussi obtenu un poste de sergent-major de cours sur le Centre d’Entraînement des Cadets de Valcartier. Elle sera responsable des cadets et instructeurs qui participeront au cours de musique d’une durée de 3 et de 6 semaines.