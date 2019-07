Plus de trois mois se sont écoulés depuis les inondations printanières, mais pour plusieurs, rien n’est réglé. Le maire de Beauceville, François Veilleux, rencontre chaque semaine des sinistrés qui vivent de la détresse psychologique.

Il se dit souvent inquiet pour les citoyens qui ont, trop souvent, tout perdu.

Selon le maire, l’assemblée de consultation sur les zones d’intervention spéciale (ZIS) qui se tenait le 4 juillet dernier n’a pas su rassurer les sinistrés.

« Ce que je sens de mes citoyens c’est qu’ils sont revenus à la case déception. Ils se disent qu’ils sont encore abandonnés et qu’ils sont encore tout seuls. »

Face à cette détresse, des services d’aide psychosociale ont été mis en place. Ceux qui souhaitent recevoir cette aide peuvent composer le 811.

« Il y a des citoyens qui ne vont pas bien et qui n’en parlent pas à leur famille et à leurs amis. Ce sont surtout ces gens qu’on invite à venir nous voir. Nous allons les référer et nous allons les aider » tenait à ajouter M. Veilleux.