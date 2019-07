La Coopérative de santé Robert-Cliche sa clinique à Beauceville

La Coopérative de santé Robert-Cliche inaugurait officiellement le 10 juillet dernier son nouveau point de service à Beauceville situé sur le boulevard Renault. Près de 250 personnes étaient présentes afin de constater l’ampleur des travaux réalisés entre mars 2018 et juin 2019 ainsi que pour souligner l’effort collectif d’une foule de partenaires impliqués dans la concrétisation de ce projet.

Rappelons qu’une campagne de financement, présidée par M. Michel Bernard de l’entreprise René Bernard, avait été lancée en novembre 2017 pour soutenir la construction du nouveau point de service de la Coopérative de santé Robert-Cliche à Beauceville. L’objectif de 400 000 $ fut largement dépassé. Une somme de 825 000 $, sur un coût total de projet de 1,6 M$, fut amassée.

« Nous demandions aux entreprises de s’impliquer et l’appel a été entendu. J’aimerais remercier sincèrement tous les donateurs au projet, dont notamment les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beauceville pour leur don du bâtiment et du terrain pour une valeur de 413 300 $ », a souligné M. Bernard.

Du côté de la Coopérative de santé Robert-Cliche, on se dit très reconnaissant envers tous les donateurs et partenaires qui ont participé d’une manière ou d’une autre à ce projet et qui ont fait en sorte de le voir se réaliser rapidement.

« Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué au projet, notamment les membres du comité de la campagne de financement. Grâce à votre implication, les gens de Beauceville et des environs sont maintenant dotés des outils et infrastructures nécessaires pour faciliter le recrutement et l’attraction de médecins chez eux. Ne reste plus qu’à la population de continuer de supporter la Coopérative dans son développement », affirmait M. Benoît Paré, président du conseil d’administration de la Coopérative de santé Robert-Cliche, qui semblait également très fier des nouvelles installations.

Quant aux Chevaliers de Colomb du Conseil de Beauceville No. 2910, grands donateurs à la campagne de financement, un sentiment de fierté et beaucoup d’enthousiasme animait leur Grand Chevalier, M. Roch Plante. « C’est enfin vrai et concret. Nous sommes réellement comblés de pouvoir léguer aux gens de Beauceville et des environs un projet qui devrait leur permettre de compter sur un service de médecine familiale de proximité pendant plusieurs générations. »