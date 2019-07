Une jeune femme de Saint-Côme parmi les finalistes de Miss Teenage Canada

Le concours de beauté Miss Teenage Canada compte parmi ses finalistes une jeune femme de Saint-Côme. Tanya Morin âgée de 17 ans est à Toronto ce week-end et espère ravir le coeur des juges, et qui sait, celui d’une agence de mannequins qui pourrait lui offrir un contrat.

Ce soir, elle se mesurera aux 38 autres participantes dans une épreuve de maillot de bain, ainsi qu’une épreuve de danse. Bien qu’on pourrait croire que la compétition soit féroce, ce n’est pas le cas.

« Il y a vraiment un bel esprit d’entraide. On pratique nos chorégraphies et nos démarches ensemble », nous a partagés la jeune femme lors d'une entrevue téléphonique.

Les participantes sont jugées, bien sûr, sur leur beauté, leurs talents, mais aussi sur leur personnalité. Ce qui distingue Tanya des autres, c’est son sourire et son côté altruiste : « J’aime aider les autres, particulièrement les personnes âgées ». Guidée par son amour pour les aînés, la jeune femme de Saint-Côme travaille au Manoir du Quartier, une résidence pour personnes âgées.

Toutes les finalistes devaient également amasser une somme pour une cause de leur choix : Tanya a choisi les enfants malades pour qui elle a collecté 400 $.

Le mannequinat avant tout

Ce qui la fait rêver par-dessus tout, c’est de se faire repérer par l’une des nombreuses agences de mannequins qui sera présente durant les deux spectacles à Toronto. Cette passion lui vient de son cousin, Philippe Leblond, désormais établi à Los Angeles.

« J’adore me faire prendre en photo et être devant les gens. Ce métier me permettrait aussi de voyager », explique-t-elle.

Elle confie que du haut de ses 5 pieds 6 pouces (et demi), plusieurs agences la trouvent trop petite pour défiler sur les podiums, ce qui ne la décourage pas pour autant.

« Quand on veut, on peut », dit-elle avec assurance.

Chose certaine, ses parents et ses amis ne manquent pas de l’encourager dans ce projet de carrière, et dans ce concours. Ils sont nombreux à avoir voté pour elle pour qu’elle passe directement dans le top 20. Il sera encore possible de le faire jusqu’au 14 juillet, où la gagnante sera couronnée.