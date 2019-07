Ouverture officielle des CIEC des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche

Les Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche sont officiellement entrées en vigueur et sont présentement en processus de démarrage de leurs coopératives.

Chapeautées par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord et appuyées par divers acteurs de la communauté, les CIEC permettent aux jeunes adolescents de s’initier au marché du travail ainsi qu’à la gestion d’une entreprise coopérative.

Chacune des CIEC est composée de 10 à 12 entrepreneurs, âgés de 12 à 17 ans, motivés et prêts à servir leur communauté par le biais de menus travaux. Les membres de la CIEC, appelés entrepreneurs, créent ainsi leur propre emploi d’été en plus de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales et coopératives.

Les jeunes peuvent ainsi prendre conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités collectives dans le but de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations. Les CIEC offrent des services tels que la tonte de gazon, le désherbage, la peinture, la garde d’enfants, l’entretien ménager et bien d’autres services dont les entrepreneurs sont les initiateurs.

Cette année les deux CIEC ont joint leur force pour organiser leur ouverture officielle le 12 juillet dernier. Les jeunes entrepreneurs avaient ainsi convié la population à venir s’amuser lors d’un quille-o-thon au salon de quilles de Sainte-Marie. C’est plus d’une soixantaine de personnes qui se sont déplacées pour venir s’amuser, entendre les jeunes parler du projet CIEC et participer à un encan chinois où de nombreux prix étaient à gagner.

Les jeunes entrepreneurs souhaitent d’ailleurs remercier les partenaires qui ont offert des prix de présence : Ovascène, KaseMe, Restaurant L’Infusion, Restaurant Giovannina, Complexe Dixième Avenue, IGA Marché Pierre Jobidon, Ultramar, Korvette, Resto Bar Le Journel, Guylaine Esthétique, Chantale Beaumont consultante dédiée au mieux-être ainsi que le Festival de l’épi de Scott. Par ailleurs, le projet CIEC est possible grâce au financement du Fonds étudiant du Fonds de la solidarité FTQ.

Par ailleurs, les citoyens intéressés à bénéficier des services efficaces et concurrentiels des CIEC sont invités à communiquer avec les coordonnateurs dès maintenant.