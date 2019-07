Réussite pour la 1re édition des Olympiades intergénérationnelles

La première édition des Olympiades intergénérationnelles et BBQ interculturel a été un franc succès. L’événement tenu à Saint-Joseph a rassemblé plus de 120 personnes.

Cette activité était organisée par le Club Les amis Joselois, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ainsi que le Carrefour jeunesse emploi Beauce-Nord, le 13 juillet dernier. Les participants ont eu l'occasion de déguster et de partager les différents plats apportés, ainsi que de découvrir et de pratiquer pour la première fois des jeux québécois tels que : jeux de balles en échelle, jeux de croquet, jeux de pétanque sur gazon, jeux de pétanque sur sable, jeux de washer, jeux de mini-golf, etc.

Liliana Arcila, agente d’intégration et de sensibilisation en immigration tient à remercier les organisateurs et toutes les personnes qui ont répondu présentes. Cette activité interculturelle a permis aux personnes immigrantes de Beauce-Nord et à la population de créer des liens dans la joie et la bonne humeur. L’organisation compte bien tenir une seconde édition.