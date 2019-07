Rappel de produits de sandwichs à la crème glacée pour Agropur

Agropur a annoncé hier que l'entreprise procédait à un rappel volontaire et préventif de produits de sandwichs à la crème glacée.

Il s'agit des produits de marque Iceberg, vendues en boîte de 8 unités de 190 ml, et Originale Augustin, vendues en boîte de 30 unités de 190 ml.

Ces marques font présentement l'objet de ce rappel en raison d'un risque de présence de fines particules de métal à l'intérieur du produit. Aucun autre produit d'Agropur n'est touché par ce rappel.

L'entreprise a également demandé à tous ses clients de retirer ces produits des tablettes. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a été également contactée afin de veiller à la supervision et à l'exécution efficace du rappel.

Les consommateurs, quant à eux, ont été invités à rapporter les produits au magasin où ils ont effectué leur achat afin d'être remboursés. Ceux ayant les produits mentionnés en leur possession peuvent aussi contacter le service aux consommateurs d'Agropur pour tout questionnement au numéro sans frais 1 800 501-1150.

L'entreprise a mentionné par communiqué qu'aucun cas d'inconfort ou de blessure n'avait été signalé et que cette action avait été réalisée simplement par mesure de prudence. Agropur a tenu à rappeler que l'entreprise s'engage « à fournir des produits de haute qualité et la sécurité et la satisfaction de [leurs] consommateurs demeure la priorité absolue de l'entreprise »