Plus de 130 enfants de Beauce-Sartigan auront des fournitures pour la rentrée scolaire

Le 22 juillet dernier, les membres de la concertation locale du GRAP Beauce-Sartigan ont organisé une journée spéciale afin de distribuer des fournitures scolaires gratuites aux familles du territoire Beauce-Sartigan. Ces dons serviront aux familles pour qui la rentrée scolaire entraîne un stress financier.

C’est plus de 130 enfants, soit 70 familles du territoire qui ont pu en bénéficier. La distribution avait lieu à la Maison de la famille Beauce-Etchemins. Passant du sac d’école, aux cartables jusqu’au contenu complet d’un étui à crayon, les familles ont pu cocher plusieurs éléments essentiels de leur liste scolaire.

La rentrée scolaire est un moment qui exige de nombreuses dépenses qui obligent certaines familles du territoire de se serrer la ceinture, déjà qu’elles le font à l’année.

Les partenaires

Cette journée a été rendue possible grâce à plusieurs partenaires. Une grande partie des fournitures ont été offertes par Madame Stéphanie Boulay, conseillère chez Partylite. Dans le cadre d’un bingo organisé en décembre 2018, Madame Boulay avait amassé un nombre important de fournitures.

De plus, Moisson Beauce a également contribué en offrant plus d’une vingtaine de boîtes de matériel. Finalement, Uniprix Breton, Saudrais Janecek, situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges a permis de compléter la liste de fourniture en offrant des étuis à crayon et tout le nécessaire à l’intérieur. Plusieurs citoyen(ne)s de la ville ont également offert leurs contributions personnelles d’articles scolaires.

Les membres du GRAP Beauce-Sartigan souhaitent rappeler à la population qu’il est encore possible de donner. Les fournitures scolaires peuvent être déposées à la Maison de la famille Beauce-Etchemins.