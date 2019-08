L'Association des propriétaires de boisés de la Beauce ont planté 325 000 arbres

Les 46 propriétaires de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ont planté 325 000 plants de résineux pour l’année 2019. La superficie couverte est de 175 hectares (1,75 km2) .

Les propriétaires de la Beauce sont très actifs en reboisement, avec l’objectif économique de fournir du bois à l’industrie pour répondre aux besoins de la population, tout en contribuant au maintien de la qualité de l’environnement. Car ces arbres, rendus à maturité, auront capté du carbone (CO2) durant une soixantaine d’années avant d’être coupés. Selon une méthode de calcul reconnue, 48 000 tonnes de CO2 seront captées en 50 ans sur les 175 ha plantés en 2019. Ils auront aussi fait leur part pour le maintien de la qualité des eaux et de la beauté des paysages régionaux.

Les plants sont fournis par le ministère des Forêts et des Parcs du Québec, alors que les travaux sont réalisés avec le soutien financier du programme régulier des Agences de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, des Appalaches et de l’Estrie. Les essences sont principalement de l’épinette et du pin.

Par ailleurs, les propriétaires ont aussi planté 30 000 plants de résineux en vertu d’autres programmes, ce qui porte le bilan final de reboisement à 355 000 plants.

Durant les 5dernières années, ce sont 1487522 arbres qui ont été plantés par les propriétaires de l’Association, frôlant les 300 000 plants en moyenne par année. C’est en 2015 que le reboisement a été le plus élevé cette période, avec 410 740 plants mis en terre.

Feuillus

Côté feuillus, l’Association a distribué 78 900 plants à 398 propriétaires. Les essences disponibles étaient : érable à sucre, érable rouge, bouleau jaune, chêne rouge, chêne à gros fruits, peupliers hybrides et noyers noirs.