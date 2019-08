La 55e Exposition agricole de Beauce mettra à l’honneur le travail des agriculteurs

Pour une 55e année, les agriculteurs pourront montrer leurs connaissances au grand public dans le cadre de l’Exposition agricole de Beauce. L’événement a débuté mercredi soir avec le traditionnel bingo et se terminera le dimanche 11 août.

Lors de l’ouverture officielle de l’événement, le maire de Saint-Honoré-de-Shenley, Dany Quirion, n’a pas caché que l’agriculture revêt une grande importance pour la municipalité. Entre 55 % et 60 % des revenus municipaux sont générés par elle.

Si L’Expo agricole de Beauce a maintenant des visées plus régionales, elle ne perd pas son côté définitivement local.

« Ça a lieu dans un endroit où l’agriculture est dans les plus dynamiques dans la MRC de Beauce-Sartigan », explique Pascal Leclerc, président de l’UPA Beauce-Sartigan.

Il a du même souffle ajouté que l’événement est loin d’être banal.

« C’est une fenêtre pour la population qui permet de montrer la compétitivité des agriculteurs et leur savoir-faire. »

Le bénévolat à l’honneur

Fidèle à ses habitudes, le maire a remercié les bénévoles qui oeuvrent dans les coulisses de l’exposition.

«Il ne faut jamais oublier que si les bénévoles n’étaient pas là année après année, l'événement ne survivrait pas. Il y en a plusieurs d’entre eux qui ne dormiront pas beaucoup dans les prochains jours. »

M. Quirion. a, par le fait même, souligné le travail d’Isabelle Poulin. Impliquée depuis de nombreuses années, elle donne un coup de main remarquable lors des jugements de chevaux.

Programmation

Les animaux seront bien sûr au coeur de l’événement : les jugements de chevaux et de petits animaux, ainsi que le jugement Holstein sont des incontournables. Les cowboys et les cowgirls pourront assister aux tires de chevaux et de poneys et à la compétition de cowboys extrême. Finalement, plusieurs activités musicales et familiales seront tenues : le terrarium, le brunch, la danse country, un match de lutte, plusieurs spectacles, etc.. La programmation complète se trouve en ligne.