3e édition de la Ride pour la cause au profit de l’organisme Les ROSES pour la CAUSE

La Ride pour la cause est de retour cette année et se déroulera le samedi 17 août prochain. Organisé par l’organisme Les ROSES pour la CAUSE, l’événement permettra de venir en aide aux femmes vivant avec l’un des cinq cancers féminins (seins, ovaires, utérus, col de l’utérus et vulve), grâce aux profits amassés à cette occasion.

La randonnée se fera en moto, en auto et en décapotable. Le départ se fera à 9 h 30, au Walmart de Lac-Mégantic et la randonnée aura lieu beau temps, mauvais temps.

« On part de Lac-Mégantic, on va passer par Scotstown. On va passer après ça par Stratford, Saint-Praxède, Saint-Romain, Lambton et on file jusqu’à Saint-Évariste », a mentionné l’une des organisatrices de l’événement, Mme Danielle Rousseau.

Le trajet s'arrêtera au Centre aquatique de la Haute-Beauce, à Saint-Évariste, où un dîner est prévu, préparé par la Charcuterie Porcella et son foodtruck. Il y aura également de l’animation musicale en après-midi, avec le duo Lovely. S’ils le veulent, les gens pourront seulement prendre part au dîner.

Le coût est de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour les non-membres, le dîner étant inclus.

Pour cette 3e édition, les organisateurs s’attendent cette année à la présence de 150 participants et l’événement est ouvert à tous. Lors de cette journée, les hommes sont les bienvenus et sont invités à porter une touche de rose pour l'occasion. Mentionnons que l’an passé, un montant de 2000 $ avait été amassé.

À propos de l’organisme Les ROSES pour la CAUSE

L’organisme Les ROSES pour la CAUSE a pour objectif entre autres d’amasser des dons, d’accompagner ou de rembourser les frais engendrés par les traitements et la convalescence des femmes ayant reçu un diagnostic lié à l’un des cinq cancers féminins.

Le service d’aide financière de l’organisme est disponible dans 24 municipalités, dont celles de La Guadeloupe, Saint-Évariste, Saint-Romain, Lambton et Courcelles.

Pour plus d’informations sur l’événement, contactez Danielle Rousseau au 819 237-9749 ou Manon Roy au 818 583-6484. Consultez aussi leur page Facebook ou leur site Internet.