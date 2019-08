L’Assiettée beauceronne célèbre les 25 ans de sa dégustation de vins et fromages

L’organisme l’Assiettée beauceronne en était à la 25e édition de sa principale activité de financement de dégustation de vins et fromages. La levée de fonds a eu lieu le vendredi le 16 août, au Georgesville. Plus de 200 personnes étaient attendues pour cet évènement.

Cette activité a été rendue possible grâce à la participation des Producteurs de lait du Québec, Via Rail Canada, Boucherie Beauce Bœuf, Groupe Cocktail (M. Germain Ouellet, M. Sylvain Ouellet et M. Michel Leclerc), Le Georgesville, Impression Para-Graphe ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui sont là d’année en année.

Depuis le début, la tenue de cette activité de financement a permis d’amasser environ plus de 600 000 $.

Cette année était d'ailleurs une édition spéciale, car il s'avère que Mme Suzanne Labbé, directrice générale, et Mme Gaétane Labbé, directrice-adjointe, prenaient part à leur dernière édition, puisqu'elles partiront prochainement à la retraite. La relève sera ensuite assurée par l'organisme Au Bercail.

Fondée en 1992, l’Assiettée beauceronne a une mission de soupe populaire, d’aide et d’entraide auprès des personnes vivant de l’insécurité alimentaire. Plus de 900 personnes différentes annuellement peuvent y trouver un repas chaud dans un environnement accueillant et chaleureux.

En 2018-2019, l’organisme a servi 14 109 repas. Plusieurs groupes et organismes contribuent généreusement pour la bonne marche des opérations, mais le soutien de la communauté demeure essentiel pour assurer sa pérennité.