Augmentation du temps d'attente aux urgences, malgré la diminution de patients ?

L’IEDM a proposé une publication de Patrick Déry sur l’augmentation du temps d’attente dans les urgences du Québec, malgré une diminution du nombre de patients traités dans l’année 2018-2019. Selon ces derniers, les données qu’ils ont recueillies auprès du ministère de la Santé viendraient contredire le rapport de la dernière année qui annonçait que la situation dans les urgences s’était améliorée.

Selon l’organisation, l’augmentation moyenne du temps d’attente au Québec serait :



· Quatorze minutes de plus pour les patients sur civière (total de 9,4 heures);

· Deux minutes de plus pour les patients ambulatoires (total de 3,3 heures);

· Cinq minutes de plus pour l’ensemble des patients (total de 4,6 heures).

La situation dans la région de Chaudière-Appalaches

En observant les données sur l’Outil santé fourni par le répertoire santé du Québec sur le site Web indexsanté.ca, le temps d’attente estimé à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges du Centre de santé et de service sociaux de la Chaudière – Appalaches (CISSS-CA) est à l’heure actuelle à « très élevé » avec un taux d’occupation de 110 %, sur un total de 21 civières.

L’Hôpital de Saint-Georges se trouve au deuxième rang avec le taux le plus élevé d’attente et d’occupation sur les six hôpitaux de Chaudière-Appalaches. L’Hôtel-Dieu de Lévis est à 122 % de sa capacité, sur un total de 37 civières.

Le Centre de santé et de services sociaux du Granit est le plus proche de Saint-Georges, n’est qu’à 80 % d’occupation.

Il a été remarqué que le taux d’occupation change rapidement. Par exemple, hier à la même heure dans la région de Chaudière-Appalaches les urgences de l’Hôpital de Thetford Mines (120%) étaient les plus occupées et Saint-Georges se trouvait à la troisième place.

L’attente dans vos services d’urgence

Nous avons tenté de rejoindre le CISSS-CA pour discuter du rapport de l’IEDM et de la situation des centres hospitaliers de la région sans succès.

Pour votre part, avez-vous attendu longtemps aux urgences ? Les soins étaient-ils adéquats ?