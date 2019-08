Tournoi de golf des partenaires Boa-Franc/Prolam : un don de 52 000 $ à la communauté

Jeudi le 22 août, au club de golf de Saint-Georges, s'est tenue la 22e édition du Tournoi des partenaires Boa-Franc/Prolam. Près de 135 partenaires d’affaires étaient présents lors de cette classique annuelle.

Comme à chaque année, une partie des frais d’inscription ainsi que la totalité des commandites vont à des œuvres caritatives de la région. Cette année, ceux-ci se sont partagés la rondelette somme de 52 000 $, dont 26 000 $ à Centraide et 4333 $ pour les six organismes suivants : Au Bercail, Club Inner Wheel, La Croisée des chemins, l’Assiettée beauceronne, la Maison Catherine de Longpré ainsi que la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.

Depuis 1998, c'est plus de 570 000 $ qui ont été distribués dans cette belle région.

Le comité organisateur tient à remercier tous leurs partenaires pour leur générosité et leur participation à ce tournoi.