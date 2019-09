Ouvert ou fermé en ce congé de la fête du Travail

Si plusieurs milliers de travailleurs sont en congé le lundi 2 septembre en raison de la fête du Travail, certains auront moins de chance et devront tout de même se rendre au travail.

Question de bien prévoir votre fin de semaine et de ne pas avoir de mauvaises surprises, voici une liste de ce qui sera ouvert et ce qui sera fermé lundi :

Ouverts

Dépanneurs et tabagies; Stations-service; Librairies; Restaurants; Certaines pharmacies; Hôpitaux; Seules les succursales de la SAQ Express seront ouvertes selon leurs heures habituelles.



Selon le site Internet du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, les établissements d'alimentation de petite surface (375 m2 ou moins de surface de vente) peuvent ouvrir toute la journée sans restriction de personnel.



Quant aux pharmacies, celles-ci peuvent ouvrir leurs portes toute la journée à la condition qu’au plus quatre personnes assurent le fonctionnement de la partie commerciale de la pharmacie (excluant les professionnels régis par la Loi sur la pharmacie [RLRQ, chapitre P-10] et les personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments).

Fermés

Épiceries; Centres commerciaux; Bureaux de Postes Canada (pas de livraison du courrier); Bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ); Bureaux de Passeport Canada; Banques/Caisses; La plupart des bureaux gouvernementaux et municipaux; Les bibliothèques.



En Beauce

À Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé, ce lundi 2 septembre, pour ouvrir comme à l'habitude à 9 h 30, le mardi;

Le Cinéma Centre-Ville sera ouvert.

À Sainte-Marie

Les Galeries de la Chaudière seront fermées pour la fête du Travail, à l'exception des commerces Brunet et Mikes;

Le Cinéma Lumière sera ouvert.

Bon congé à tous!