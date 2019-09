La Maison Catherine de Longpré lance sa loterie annuelle avec un objectif de 385 000 $

Dans le cadre d’une conférence de presse tenue ce matin, le mardi 10 septembre, la Maison Catherine de Longpré a procédé au lancement de la 28e édition de sa loterie annuelle.

Présidence d’honneur

« Je ne peux pas vous dire non. »

C’est ainsi que s’est exprimé M. Serge Lemieux, président de Filature Lemieux inc. de Saint-Éphrem, lorsqu’on lui a proposé la présidence d’honneur de cette campagne de financement.

M. Lemieux a d’abord fait mention de sa relation avec la Maison Catherine de Longpré, lui dont le père a été admis dans l’établissement en raison d’un cancer, il y a trois ans.

« Ça nous a permis de passer des beaux moments avec lui, le temps qu’il a été ici, sans se préoccuper des soins, parce que le personnel était là en place. Tout se faisait dans la tranquillité, le calme. Il y a des anges dans cette maison-là », a-t-il dit.

C’est pourquoi il a accepté d’appuyer la campagne de financement.

Un objectif de 385 000 $

Étant l’activité de financement principale de l’établissement, la campagne vise à amasser cette année un montant de 385 000 $. 20 000 billets sont en vente dès maintenant au coût de 20 $. La loterie compte pour plus de 27 % dans le budget de fonctionnement de la Maison.

La Maison Catherine de Longpré a d’ailleurs plus que jamais besoin de ces revenus afin de continuer à remplir sa mission envers les personnes en fin de vie ainsi que leur entourage.

Une année particulière

Comme le soulignait cependant la directrice générale de l’établissement, Mme Pierrette Gilbert, les gens associent à tort fin de vie et personnes vieillissantes.

« Cette année, ça a été particulier. On a eu beaucoup de jeunes : 19 ans, 30 ans, 40 ans. Ça, c’est plus difficile. Dans le fil de la vie, on ne pense pas qu’un jeune de 20 ans va mourir », a-t-elle mentionné.

Un établissement qui évolue dans le temps

La Maison Catherine de Longpré a accueilli son premier patient le 16 novembre 1989. Depuis 30 ans, les patients y reçoivent non seulement l’accompagnement nécessaire pour mieux vivre cette dernière étape de vie, mais des soins palliatifs, du répit pour la famille et des ajustements de médication y sont aussi offerts.

« Des sous pour opérer, il faut les trouver », a indiqué M. Léon Drouin, responsable de la loterie et président du C. A.

Depuis 1989, plus de 3400 personnes ont bénéficié des soins et des services offerts par l’établissement. La Maison Catherine de Longpré, c'est aussi 335 bénévoles qui font partie de l’organisation, dont 100 seulement pour l'établissement, qui participent aux soins et aux différentes activités, pour un total de 10 000 heures de bénévolat seulement cette année.

« La maison existe depuis 30 ans parce qu’on a eu des personnes dévouées et généreuses », a ajouté Pierrette Gilbert.

Cette dernière a ajouté que la Maison Catherine de Longpré évoluait dans le temps et que l’établissement cherchait toujours à s’améliorer, que ce soit en ce qui concerne l’amélioration de la Maison, des soins ou de la compétence.

« On a besoin de tout le monde pour s’impliquer dans la Maison, que ce soit en présence, en temps ou en dons », a-t-elle poursuivi.

Quant à M. Drouin, celui-ci a tenu à exprimer sa reconnaissance au président d’honneur, aux commanditaires, aux donateurs et aux bénévoles qui feront de cette campagne un succès.

Où se procurer des billets?

Les billets pour la 28e édition de la loterie annuelle sont disponibles dans toutes les Caisses Desjardins du territoire, ainsi qu’auprès des représentants désignés dans chaque municipalité de la région, dont il est possible d’obtenir les coordonnées sur le site Internet de la Maison Catherine de Longpré à l’adresse www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/, sous l’onglet Don et financement. Les achats de billets et les dons en ligne sont également possibles. Les gens peuvent également se procurer des billets à l’établissement même de la Maison Catherine de Longpré.

Le tirage aura lieu le 6 décembre prochain, à 19 h. Les gagnants pourront se partager la somme de 65 000 $, soit un prix de 10 000 $, 4 prix de 5000 $, 30 prix de 1000 $ et 10 prix de 500 $.