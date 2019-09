Le Calendrier de l'Espoir 2020 du Groupe Espérance et Cancer plus lumineux que jamais

Le Groupe Espérance et Cancer a procédé au lancement de son calendrier de l’Espoir 2020 cet avant-midi dans leur bureau. Sous le thème « Célébrons la vie ! », on y retrouve douze photos de « héros » qui sont atteints d’un cancer et sont accompagnés de leurs proches-aidants.

« Le calendrier de l’Espoir 2020 du Groupe Espérance et Cancer est plus qu’un simple moyen de financement, il devient une source d’inspiration et de motivation. Grâce à notre calendrier de l’Espoir, les participants deviennent des héros, nos héros. » a exprimé la directrice Lyse Perron avant de les présenter.

Une célébration

La photographe Ariann Desbiens désirait que les images soient lumineuses, festives et que les participants retrouvent leur cœur d’enfant. Lors du dévoilement, l’un d’eux a confirmé émue que l’artiste avait réussi: « Quand j’ai vu ça tantôt…ouf…j’ai l’air d’un gars en vie, je voudrais continuer à l’être. » Bernard Mawn.

12 participants

Pour les douze mois, ce sont douze personnes qui ont eu le courage de se dévoiler, de sortir de leur zone de confort et de parler d’eux :

Léo Giguère, Lynn Lajoie, Josée Lamontagne, Nicole Doyon, Myriam De Grâce, Line Bolduc, Nathalie Bisson, Martin Nadeau, Bernard Mawn, Marie-Denise Couture, Sylvie Boulet et Lyse Plante.

Un calendrier pour redonner de l’espoir

Le Groupe Espérance et Cancer n’a que 1000 calendriers en vente à leur bureau, auprès des participants et des partenaires. C'est en collaboration avec la photographe Ariann Desbiens et Mathieu Giguère, vice-président du Groupe Audaz que le projet a pris forme . Les fonds amassés serviront à continuer à financer les activités de l’organisme qui est présent pour et avec les personnes atteintes d’un cancer.

L'espoir est la mission première du groupe qui a besoin du soutien de la population pour continuer à aider ces gens qui ont l’espoir de vivre. La participante Josée Lamontagne ne pouvait mieux illustrer le but de l'organisme en terminant son témoignage de cette déclaration : « que juste y croire à l’espoir, c’est déjà la moitié de la guérison. »