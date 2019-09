Face aux Dragons revient en force pour soutenir les jeunes entrepreneurs

Avec le succès et l'intérêt connu au cours des deux dernières années, le concours Face aux Dragons Beauce-Etchemin revient en force pour une troisième édition. Les Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Sud, Beauce-Nord et les Etchemins s’associent de nouveau afin de promouvoir et de soutenir les initiatives d'entrepreneuriat jeunesse.

Inspiré de l’émission diffusée à Radio-Canada, le concours demande aux jeunes participants de mettre sur pied un projet entrepreneurial, par exemple le démarrage d’une entreprise, un événement sportif, culturel, un projet scolaire, etc., dans le but d’obtenir du financement pour le démarrage de leur projet. Cette année, Face aux Dragons aura une ambassadrice de choix, puisque qu'ils aurons le plaisir d’être représenté par Maya Caron, participante et lauréate de la 2e édition du concours.

L’équipe de Face aux Dragons Beauce-Etchemin est fière du travail accompli lors des 2 premières éditions. C'est près de 10 000$ qui ont été remis à une vingtaine de projets jusqu'à présent, soutenant ainsi près d'une centaine de jeunes dans leur efforts, preuve d'un engouement pour l’entrepreneuriat chez la relève Beauceronne et Etcheminoise.

Les inscriptions

Les personnes désirant participer au concours doivent être obligatoirement des étudiants du secondaire de la CSBE et des écoles privées, des étudiants issus de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle ou du niveau collégial. Par la suite, ils doivent se rendre sur le site web du concours : www.faceauxdragons.com, dans la section "Inscris-toi !" et compléter le formulaire avant la date limite du 20 décembre 2019. Les candidats retenus seront alors contactés par les organisateurs. Les responsables du concours seront également dans les écoles de la région dans les prochains mois pour rencontrer directement les élèves.

Partenaires financiers

Face aux Dragons Beauce-Etchemin est un concours issu du programme Créneau Carrefour Jeunesse soutenu par le Secrétariat à la jeunesse, mais également possible, grâce au soutien des entreprises et des gens de la région. C’est pourquoi les organisateurs sont toujours à la recherche de partenaires financiers qui ont à cœur la relève entrepreneuriale.

Si vous êtes intéressé, contactez un des intervenants des différents Carrefours vous pouvez rejoindre soit Charles-Philippe Rodrigue du CJE Beauce-Nord au 418 386-2532, Aurore Vidal du CJE Beauce-Sud au 418 228-9610 et Véronique Duquet du CJE les Etchemins au 418 625-2533.

Tous les renseignements relatifs au concours ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Internet: http://www.faceauxdragons.com/beauce-etchemin/

Pour suivre le concours sur Facebook : https://www.facebook.com/faceauxdragonsbeauceetchemin/

Pour suivre le concours sur Instagram : Faceauxdragonsbeauce