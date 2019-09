La Fondation du cœur Beauce-Etchemin dit 2220 fois merci!

C’était le jeudi 12 septembre dernier que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin tenait une collecte de fonds dans les rues de Beauceville. Grâce à la générosité des automobilistes, les bénévoles attitrés à cette collecte ont ramassé un montant de 2200 $.

Les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel de la Fondation tiennent à remercier les bénévoles qui se sont impliqués dans cette activité ainsi que la municipalité de Beauceville et son Service de sécurité incendie qui a assuré la sécurité des bénévoles. Un merci spécial aux donateurs qui ont choisi d’appuyer la cause de la fondation et qui contribuent à la santé et au bien-être de la population sur le territoire de Beauce-Etchemin.

Rappelons que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du pavillon. Elle assure également l’accès à des technologies médicales avancées, et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou à risque de l’être.