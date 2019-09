Avec vous, pour vous!, la Fondation Santé Beauce-Etchemin lance sa campagne annuelle de financement 2019-2020.

« En 2020, nous soutiendrons avec enthousiasme le projet majeur de relocalisation de l’oncologie à l’hôpital de Saint-Georges dernièrement annoncé. Nous nous y affairons déjà. Toutefois, pour l’instant, nous appuyons ensemble et sans réserve les personnes âgées en centres d’hébergement (CHSLD) et les "soins critiques". Au printemps dernier, nous nous y sommes engagés. De plus, des appareils en médecine de jour, en médecine nucléaire, en mammographie, dans les CLSC et les centres de jour sont aussi requis. Voilà pourquoi, aujourd’hui, nous lançons une campagne de 450 000 $ », a indiqué la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Mme Manon Veilleux.

Aider les aînés en CHSLD

Sans contredit et statistiques à l’appui, la population vieillit.

« Certains de nos aînés, plus fragiles, vulnérables et parfois seuls, méritent notre attention. Ces personnes âgées malades, qui résident en centre d’hébergement comme ici à Beauceville ou Saint-Georges, profitent de services de qualité empreints d’humanitude dispensés par les équipes soignantes », a fait valoir M. Michel Beaulieu, président du comité de résidents et de celui des auxiliaires bénévoles du CHSLD de Beauceville.

Parler de bientraitance, de respect, de la dignité d’être humain et d’humanitude, c’est poser un geste tendre, regarder la personne aînée malade dans les yeux, la toucher, établir un vrai contact.

« En ce sens, disposer d’équipements adaptés pour répondre à leurs besoins spécifiques contribue à assurer leur sécurité. L’aîné en bénéficie au quotidien, la famille qui le soutient aussi ainsi que le personnel qui chaque jour en prend soin! », a terminé ce proche aidant.

Soins critiques à l’hôpital

À l’urgence et aux soins intensifs, secteurs névralgiques où enfants, femmes et hommes de tous âges sont traités pour diverses maladies ou pathologies, accidents ou traumatismes, deux échographes fast echo sont attendus.

« Avec 38 500 visites à l’urgence par année, cet équipement médical est indispensable. Nous l’utilisons de plus en plus. Il nous permet d’identifier les problématiques urgentes qui mettent votre vie en danger. En les identifiant plus vite, nous les traiterons plus rapidement, ce qui nous permettra ultimement de sauver des vies », a dit Dr Vincent Marchand Drolet, médecin d’urgence.

« Avoir accès et recours en tout temps à un échographe aux soins intensifs est essentiel. Cet appareil est le prolongement de notre stéthoscope. En plus d’aider nos patients en soins critiques, cette acquisition favorisera le recrutement de jeunes spécialistes en région, qui tout comme moi, ont étudié avec cette technologie! », a ajouté à son tour, la spécialiste en médecine interne, Dre Stéphanie Rodrigue.

Pour relever ces défis, la Fondation santé Beauce-Etchemin compte sur l’appui et la générosité de chacune et chacun!

Vos dons ont un impact

« Les gens d’ici sont généreux, a constaté la présidente de la Fondation santé Beauce-Etchemin. Nous sommes solidaires! Je tiens à vous remercier à l’avance pour votre soutien, votre fidélité et votre générosité à l’égard de la cause de la santé des gens d’ici! C’est ensemble que nous pouvons prendre soin de votre santé et de celle des vôtres! Avec vous, pour vous. »

Faire un don : « Tout le monde en bénéficie. Serez-vous le prochain à donner? »

Il est possible de donner en ligne au www.fondationsantebe.com, en cliquant dans la section « Faire un don ». Vous pouvez également vous présenter au bureau de la fondation, situé à l’hôpital de Saint-Georges, ou alors acheminer votre chèque par la poste au 1515, 17e rue, Ville de Saint-Georges, G5Y 4T8.