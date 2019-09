L’acte de bravoure de Jessica Vaillancourt de Sainte-Marie souligné par la Société de sauvetage

C’est lors du banquet du Forum annuel de la Société de sauvetage, le 7 septembre dernier, qu’a eu lieu la remise des citations en sauvetage. L’attribution de ces honneurs a été empreinte de gratitude envers les courageux et courageuses qui ont porté assistance à une personne en danger. Leurs actes de bravoure ont donc été soulignés lors de la remise des citations en sauvetage. Qu’ils aient été formés en qualité de sauveteur national ou qu’ils se soient retrouvés les héros du jour par leur présence d’esprit et leur réactivité, la Société de sauvetage a eu le plaisir de mettre en lumière et de remercier les auteurs des sauvetages de l’année 2018-2019, dont Jessica Vaillancourt de Sainte-Marie.

Par une journée chaude et ensoleillée à Sainte-Marie, Jessica et sa mère ont décidé d’aller se baigner tout près du parc de la Chute Sainte-Agathe, un endroit fréquenté par bon nombre de citoyens, mais non surveillé. Mme Cloutier, la mère de Jessica Vaillancourt, qui était assise sur une roche, s’est subitement retrouvée dans l’eau à la suite d’un déséquilibre; un enfant qui courait l’avait accrochée.

En surface, les eaux paraissaient calmes, mais le remous dans lequel elle était tombée semblait vouloir la tirer vers le fond. Prise de panique, Mme Cloutier éprouvait une grande difficulté à garder la tête hors de l’eau, et ce, sous le regard figé des gens sur place. Jessica, qui détient sa Médaille et Croix de bronze, a alors nagé jusqu’à la partie profonde où sa mère se trouvait. Incapable de la sortir de l’eau, elle lui a parlé de façon rassurante tout en la tenant sur le dos afin de l’aider à garder sa tête hors de l’eau. Jessica a ensuite aidé sa mère à se laisser aller dans le courant afin de dériver en dehors de la zone dangereuse, puis l’a remorqué selon les enseignements qu’elle a reçus dans sa formation. La mère et la fille ont finalement pu regagner la rive saines et sauves.

Jessica ne peut qu’être fière d’avoir su garder son sang-froid lors d’une situation où la vie de sa mère était en danger. C’est pourquoi la Société de sauvetage était honorée de lui remettre une citation en sauvetage pour son geste de bravoure.

Le Forum annuel

C’est sous le thème L’envers du décor que se tenait le Forum annuel de la Société de sauvetage, les 6, 7 et 8 septembre derniers, au Centre aquatique Desjardins à Saint-Hyacinthe. Ce grand rassemblement offre annuellement une chance unique pour tous les moniteurs, sauveteurs, entraîneurs et athlètes de sauvetage sportif du Québec de participer à des ateliers et conférences qui sauront les outiller au quotidien dans leurs responsabilités aquatiques.