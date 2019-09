Le Pavillon du cœur s’implante aux IGA Rodrigue & filles et Familles Rodrigue & Groleau

La nutritionniste du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, Majorie Demers, et les IGA Rodrigue & filles et Familles Rodrigue & Groleau annoncent un nouveau partenariat ayant pour but d’aider les gens à mieux manger et à faire de meilleurs choix en épicerie. S’inscrivant bien dans les missions des organisations, cette nouvelle collaboration mettra de l’avant les saines habitudes alimentaires et le plaisir de manger.

« Je suis très heureuse de collaborer à nouveau avec le Pavillon du cœur. Pour moi, l’ajout d’une nutritionniste en magasin bonifie les services offerts à nos clients afin qu’ils puissent choisir des aliments sains à ajouter dans leur panier », souligne Anne-Marie Rodrigue, épicière propriétaire des IGA Rodrigue & filles et Familles Rodrigue et Groleau.

Ainsi, pour la prochaine année, la population pourra rencontrer Majorie une fois par mois dans chacune des épiceries afin de répondre aux questions des clients et les aider à faire des choix éclairés. La première visite aura lieu le vendredi 20 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 au IGA Familles Rodrigue & Groleau et de 14 h 30 à 16 h 30 au IGA Rodrigue & filles.

Des produits coup de cœur pour soutenir la Fondation du cœur

Douze produits coup de cœur ont été sélectionnés par la nutritionniste en magasin en raison de leur valeur nutritive et de leurs bienfaits pour la santé. De plus, pour chaque produit coup de cœur vendu au cours de la prochaine année, une ristourne sera remise à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. Ceux-ci seront d’ailleurs bien identifiés dans les deux épiceries pour aider les clients à les repérer. Chaque mois, un de ces produits sera mis en vedette et une recette pour l’apprêter sera offerte en magasin lors des visites et sur les réseaux sociaux.

Chroniques à la radio

Toujours en lien avec ce partenariat, Majorie fera également des chroniques à la radio pour parler de différents sujets touchant la nutrition. Le sujet choisi pour chaque chronique sera en lien avec les produits coups de cœur et de leurs bienfaits pour la santé. Elle sera au Cool FM 103,5 un jeudi par mois aux alentours de 9 h 40. D’ailleurs, la toute première chronique se tiendra le 19 septembre.

Consultation individuelle avec une nutritionniste au Pavillon du cœur

Bien que la nutritionniste Majorie soit présente en magasin une fois par mois pour répondre aux questions des clients, elle demeure tout de même disponible pour des consultations individuelles au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Elle sera alors plus en mesure de répondre à des besoins spécifiques. Les personnes souhaitant bénéficier de ce service peuvent prendre rendez-vous dès maintenant au Pavillon du cœur en téléphonant au 418 227-1843, en écrivant à [email protected] ou en ligne au www.coeur.ca.