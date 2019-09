Les Éleveurs de porcs de la Beauce donnent 1250 $ à Moisson Beauce

Les Éleveurs de porcs de la Beauce ont annoncé un don de 1 250 $ à Moisson Beauce, membre du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Un don pour enrayer la faim dans la Beauce

Ce don s’inscrit dans un partenariat à l’échelle provinciale de 145 000 $ entre les Éleveurs de porcs du Québec et le réseau des Banques alimentaires du Québec. Ce montant permettra de nourrir des familles dans le besoin en supportant la distribution de viande de porc à travers le réseau. Chaque mois, la section beauceronne du réseau des Banques alimentaires du Québec sert plus de 26 000 repas et collations.

L’association d’éleveurs porcins a fait cette annonce peu de temps après la rentrée des classes afin de rappeler que des enfants de nos régions se rendent encore à l’école sans avoir mangé à leur faim. « C’est inconcevable qu’au Québec, avec la qualité et la quantité de produits que nous produisons, qu’une partie de la population ne mange pas à sa faim, particulièrement des enfants » tient à préciser M. René Roy, président des Éleveurs de porcs de la Beauce.

« Nous faisons cette annonce à cette période-ci de l’année pour rappeler à nos concitoyens que les organismes n’ont pas besoin de dons de nourriture seulement durant la période du temps des Fêtes. Toutes les semaines, les banques alimentaires désireraient remettre plus de denrées aux gens dans le besoin », ajoute M. Roy. Les dons en argent et en nourriture sont indispensables, mais le don de temps de ceux qui désirent faire du bénévolat au centre de tri est tout aussi important, faut-il rappeler.

« L’appui financier des Éleveurs de porcs nous aidera grandement à nourrir plus de 11 669 personnes qui ont faim chaque mois, dont le tiers sont des enfants. Avec 1 $ de don, nous pouvons offrir trois repas à des gens dans le besoin », souligne Mme Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce.