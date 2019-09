Le Club Rotary amasse 12 500$ pour le Calacs Chaudière-Appalaches

Les rotariens de Saint-Georges ont pu célébrer le 75e anniversaire du club lors d’une soirée « Huîtres et bulles » grâce à laquelle ils ont amassé 12 500 dollars qui seront remis au Calacs Chaudière-Appalaches.

Cet événement qui a rassemblé plus de 274 convives avait lieu au Georgesville vendredi soir. Tout au long de la soirée, des acteurs importants de l’organisation ont pris la parole pour souligner les contributions phares du Club Rotary dans la communauté, parmi eux, Bernard Thibodeau qui s’implique depuis 50 ans.

« Les rotariens et rotariennes font leur marque dans le monde et ici aussi à Saint-Georges. Leur histoire est fabuleuse, vécue par des hommes, et depuis 1989 des femmes aussi, qui cherchent à faire progresser leur communauté tout en échangeant des relations amicales », a-t-il lancé en revisitant l’historique de l’organisme.

Le président, Joseph-Richard Veilleux, a, quant à lui, rappelé les nombreuses réalisations du club.

Une collecte de fonds avant tout

Le souper « Huîtres et bulles » du Club Rotary a su faire d’une pierre deux coups en permettant de récolter 45 000 $. De cette somme, 12 500 $ seront remis au Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes. L'organisme est implanté dans la région depuis 1991.

Le reste de ce montant contribuera à financer les autres activités des rotariens, notamment La Galette, une initiative qui permet de nourrir les enfants qui n’ont pas de repas à l’école, ainsi que les échanges étudiants internationaux.

L’an dernier, c’est la Maison de la famille Beauce-Etchemins qui avait reçu un chèque de 10 000 $ grâce à cette soirée-bénéfice.

« Nous sommes vraiment vraiment contents. C’est aussi un événement qui nous permet de faire connaître le club », explique Peggy Poulin, principale organisatrice du souper-bénéfice. « Plusieurs entrepreneurs qui assistent à la soirée voient tout ce que nous faisons et ils veulent s’impliquer à leur tour. »

Le Club Rotary de Saint-Georges est toujours à la recherche de nouveaux membres.

Pour suivre leurs activités, consultez leur page Facebook.